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Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

22 октября 2024 06:40
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Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум. Она превысила 2 тысячи 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум-2

Это еще не предел, считают эксперты. Согласно прогнозам, к началу 2025 года котировки этого металла вырастут почти до 3 тысяч долларов. Аналитики связывают тенденцию с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, а также неопределенностью исхода президентских выборов в США. 

Доверие к управлению Штатов мировым порядком падает. В частности, из-за того, что Вашингтон использует торговые и инвестиционные санкции в качестве оружия.

# Драгоценности

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