Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум. Она превысила 2 тысячи 750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это еще не предел, считают эксперты. Согласно прогнозам, к началу 2025 года котировки этого металла вырастут почти до 3 тысяч долларов. Аналитики связывают тенденцию с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, а также неопределенностью исхода президентских выборов в США.

Доверие к управлению Штатов мировым порядком падает. В частности, из-за того, что Вашингтон использует торговые и инвестиционные санкции в качестве оружия.