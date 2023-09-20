Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит

Лучшие друзья девушек – бриллианты – стали доступнее. Мировые цены на алмазы падают, а происходит это из-за искусственных камней. Выращенные в лаборатории драгоценные камни набирают популярность среди покупателей и сбивают цены.
Лучшие друзья девушек – бриллианты – стали доступнее. Мировые цены на алмазы падают, а происходит это из-за искусственных камней. Выращенные в лаборатории драгоценные камни набирают популярность среди покупателей и сбивают цены.
Так, согласно последним данным, стоимость алмазного сырья упала почти на 14 % с начала 2023 года. Продажи одной популярной компании необработанных алмазов в августе достигли 370 миллионов долларов. Да, сумма внушительная. Тем не менее это примерно на 40 % ниже, чем за аналогичный период 2022 года.
Падение цен продолжается несколько месяцев и сулит некоторые финансовые трудности для ряда производителей. Впрочем, если быстро переквалифицироваться, можно и увеличить прибыль. Доля рынка синтетических бриллиантов в последние два года растет. Из всех камней, проданных в США в июле, 50 % были выращены в лаборатории.