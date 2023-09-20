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Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит

20 сентября 2023 14:36
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Лучшие друзья девушек – бриллианты – стали доступнее. Мировые цены на алмазы падают, а происходит это из-за искусственных камней. Выращенные в лаборатории драгоценные камни набирают популярность среди покупателей и сбивают цены.

Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит-1

Так, согласно последним данным, стоимость алмазного сырья упала почти на 14 % с начала 2023 года. Продажи одной популярной компании необработанных алмазов в августе достигли 370 миллионов долларов. Да, сумма внушительная. Тем не менее это примерно на 40 % ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит-4

Падение цен продолжается несколько месяцев и сулит некоторые финансовые трудности для ряда производителей. Впрочем, если быстро переквалифицироваться, можно и увеличить прибыль. Доля рынка синтетических бриллиантов в последние два года растет. Из всех камней, проданных в США в июле, 50 % были выращены в лаборатории.

# Драгоценности # Марина Кишкурно # Фотофакт

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