Мировые цены на бриллианты стремительно падают! И вот почему так происходит

Лучшие друзья девушек – бриллианты – стали доступнее. Мировые цены на алмазы падают, а происходит это из-за искусственных камней. Выращенные в лаборатории драгоценные камни набирают популярность среди покупателей и сбивают цены.

Так, согласно последним данным, стоимость алмазного сырья упала почти на 14 % с начала 2023 года. Продажи одной популярной компании необработанных алмазов в августе достигли 370 миллионов долларов. Да, сумма внушительная. Тем не менее это примерно на 40 % ниже, чем за аналогичный период 2022 года.