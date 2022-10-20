Крупнейший жёлтый бриллиант «Золотая канарейка» отправится в мировое турне

Желтый бриллиант стоимостью порядка 15 миллионов долларов представили в Дубае. Алмаз «Золотая канарейка» считается одним из крупнейших в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его вес – более 300 карат. Бриллианту предстоит настоящее мировое турне. Драгоценный камень увидит Гонконг, Тайбэй и Женеву. И только зимой его выставят на аукцион в Нью-Йорке. Демонстрация подобного камня в любом городе отражает важность этого региона как потенциального рынка. Поэтому принять такую достопримечательность – почетная и важная миссия для любого коллекционера, выставочного зала или аукционного дома.