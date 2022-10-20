Прямой эфир

Крупнейший жёлтый бриллиант «Золотая канарейка» отправится в мировое турне

20 октября 2022 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Желтый бриллиант стоимостью порядка 15 миллионов долларов представили в Дубае. Алмаз «Золотая канарейка» считается одним из крупнейших в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший жёлтый бриллиант «Золотая канарейка» отправится в мировое турне-1

Его вес – более 300 карат. Бриллианту предстоит настоящее мировое турне. Драгоценный камень увидит Гонконг, Тайбэй и Женеву. И только зимой его выставят на аукцион в Нью-Йорке. Демонстрация подобного камня в любом городе отражает важность этого региона как потенциального рынка. Поэтому принять такую достопримечательность – почетная и важная миссия для любого коллекционера, выставочного зала или аукционного дома.

# Драгоценности # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе всплеск заболеваемости COVID-19
20 октября 2022 06:39

В Европе всплеск заболеваемости COVID-19

Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса
20 октября 2022 06:36

Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса

В Джакарте из-за пожара рухнул купол мечети
19 октября 2022 20:55

В Джакарте из-за пожара рухнул купол мечети