Пара отмечала годовщину свадьбы и нашла коричневый бриллиант весом 1,9 карата

Семейная пара из США отправилась в путешествие и нашла огромный драгоценный камень. Рассказываем подробности этой удивительной находки.

Супруги из штата Миннесота отправились в путешествие, чтобы отпраздновать десятую годовщину свадьбы, сообщает UPI. Пара ездила по 11 штатам, и одной из точек их маршрута был парк Crater of Diamonds State Park. Это единственное место в мире, где люди имеют доступ к месторождению драгоценных камней. Поэтому неудивительно, что они решили попытать счастье – и им повезло.

Муж и жена прошли инструктаж и получили несколько советов по добыче драгоценных камней. Спустя час поисков мужчина заметил тот самый минерал, за экспертной помощью он обратился в администрацию парка. Там подтвердили, что это коричневый бриллиант весом 1,9 карата.

На радостях пара даже дала имя своей находке – HIMO. Это инициалы их детей. По официальным данным, в 2022 году в американском кратере алмазов зарегистрирован 581 камень.

Читайте также:

Убивает и не жалеет. Чем женщина объяснила свой нестандартный подход к охоте?

Женщина не приняла кольцо покойной жены своего жениха. Он обиделся и пропал

Нужно будет спать на работе. Компания по производству матрасов ищет тестировщиков