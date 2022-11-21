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Пара отмечала годовщину свадьбы и нашла коричневый бриллиант весом 1,9 карата

21 ноября 2022 10:15
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Семейная пара из США отправилась в путешествие и нашла огромный драгоценный камень. Рассказываем подробности этой удивительной находки.

Пара отмечала годовщину свадьбы и нашла коричневый бриллиант весом 1,9 карата -1


Фото: UPI

Супруги из штата Миннесота отправились в путешествие, чтобы отпраздновать десятую годовщину свадьбы, сообщает UPI. Пара ездила по 11 штатам, и одной из точек их маршрута был парк Crater of Diamonds State Park. Это единственное место в мире, где люди имеют доступ к месторождению драгоценных камней. Поэтому неудивительно, что они решили попытать счастье – и им повезло.

Пара отмечала годовщину свадьбы и нашла коричневый бриллиант весом 1,9 карата -4


Фото: rockngem.com

Муж и жена прошли инструктаж и получили несколько советов по добыче драгоценных камней. Спустя час поисков мужчина заметил тот самый минерал, за экспертной помощью он обратился в администрацию парка. Там подтвердили, что это коричневый бриллиант весом 1,9 карата.

На радостях пара даже дала имя своей находке – HIMO. Это инициалы их детей. По официальным данным, в 2022 году в американском кратере алмазов зарегистрирован 581 камень.

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# Драгоценности # калейдоскоп # Фотофакт

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