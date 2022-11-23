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В Беларуси будут продавать золотые слитки собственного производства

23 ноября 2022 16:06
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Новости Беларуси. Белорусские ювелиры освоили выпуск новой продукции. Отечественные слитки золота будет продавать Министерство финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси будут продавать золотые слитки собственного производства-1

На сегодня номиналов слитков два – 5 и 10 грамм, они сопровождаются соответствующими сертификатами. В перспективе это будут слитки весом в 1, 20, 50 и 100 грамм. Регулятор продает мерные слитки золота из Госфонда драгметаллов и камней Беларуси банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям.

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# Драгоценности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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