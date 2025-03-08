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Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год

08 марта 2025 17:13
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Лучшие друзья девушек – это бриллианты.

Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год-2

Час работы и в ее руках сверкают 57 граней идеального бриллианта. Это классическая форма. Каждый день Алла Палеева вручную создает кристаллы стоимостью в сотни и тысячи долларов. 

Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год-4

Алла Палеева, огранщик бриллиантов производственного объединения «Кристалл»:
Мы настолько привыкли, что для нас бриллианты – это повседневность. У нас к ним совершенно другое отношение. Здесь все взаимосвязаны, и технологи работают, и мы работаем. Здесь не только огранка – мы думаем, как, что, где обрезать.

В природе не встретить двух одинаковых алмазов – каждый уникален и требует индивидуального подхода. Прежде чем камень попадет в руки огранщика, его изучают технологи – буквально под микроскопом. Минерал сканируют, получают 3D-модель и только потом принимается решение, как дальше работать с материалом. В 2025 году мастерам удалось раскрыть потенциал черных бриллиантов – для них придумали авторскую форму огранки «Юла». В помощь специалистам – новое лазерное оборудование.

Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год-6

Игорь Рабус, начальник производства бриллиантов производственного объединения «Кристалл»:
Бриллиант имеет свою красоту и блеск. Да, конечно, не такой блеск, как у прозрачного бриллианта, дорогого. Но тот будет стоить в сотни раз дороже. Это дешевый камень, недорогой, но в то же время это самый твердый минерал, это алмаз.

Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год-8

Это шедевр исключительного минимализма: всего одна грань способна создавать волшебное сияние. Из черных бриллиантов белорусские ювелиры сделали новую коллекцию. Всего за год на заводе разрабатывают около 300 новых моделей украшений. Среди последних ювелирных трендов – изысканные изделия с жемчугом и родолитом. Витрины манят изобилием подарков на любой вкус.

Подробности в видео.

# Драгоценности # Кристалл # Игорь Рабус

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