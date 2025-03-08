Грани совершенства – на ювелирном заводе «Кристалл» производят 20 тыс. карат бриллиантов в год

Час работы и в ее руках сверкают 57 граней идеального бриллианта. Это классическая форма. Каждый день Алла Палеева вручную создает кристаллы стоимостью в сотни и тысячи долларов.

Алла Палеева, огранщик бриллиантов производственного объединения «Кристалл»:

Мы настолько привыкли, что для нас бриллианты – это повседневность. У нас к ним совершенно другое отношение. Здесь все взаимосвязаны, и технологи работают, и мы работаем. Здесь не только огранка – мы думаем, как, что, где обрезать.

В природе не встретить двух одинаковых алмазов – каждый уникален и требует индивидуального подхода. Прежде чем камень попадет в руки огранщика, его изучают технологи – буквально под микроскопом. Минерал сканируют, получают 3D-модель и только потом принимается решение, как дальше работать с материалом. В 2025 году мастерам удалось раскрыть потенциал черных бриллиантов – для них придумали авторскую форму огранки «Юла». В помощь специалистам – новое лазерное оборудование.