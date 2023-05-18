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Страны G7 планируют ввести ограничение на экспорт российских алмазов

18 мая 2023 11:33
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Страны Группы семи (G7) намереваются наложить запрет на экспорт российских алмазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

В официальном Twitter-аккаунте агентства говорится, что планируется ввести ограничение на поставки алмазов из России.

Ранее в Европе заявляли, что важным шагом перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами считается обеспечение их трассируемости на мировых рынках. Москва многократно отмечала, что Россия сможет преодолеть санкционное давление. Одновременно с этим все больше экспертов на Западе озвучивают позицию о том, что введенные против РФ санкции неэффективны.

# Драгоценности

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