Страны G7 планируют ввести ограничение на экспорт российских алмазов

Страны Группы семи (G7) намереваются наложить запрет на экспорт российских алмазов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

В официальном Twitter-аккаунте агентства говорится, что планируется ввести ограничение на поставки алмазов из России.

Ранее в Европе заявляли, что важным шагом перед введением ограничений на торговлю российскими алмазами считается обеспечение их трассируемости на мировых рынках. Москва многократно отмечала, что Россия сможет преодолеть санкционное давление. Одновременно с этим все больше экспертов на Западе озвучивают позицию о том, что введенные против РФ санкции неэффективны.