Теракт в Карачи: погибли трое сотрудников сил безопасности

В южном пакистанском мегаполисе Карачи произошел крупный теракт. По данным властей, по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности погибли, еще несколько получили ранения после того, как группа вооруженных нападавших атаковала транспортный объект подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел поздно вечером. Террористы направили начиненный взрывчаткой автомобиль прямо в главные ворота объекта. Дежурные силовики заметили подозрительную машину и открыли огонь, предотвратив проникновение нападавших внутрь. В результате перестрелки все пятеро террористов были уничтожены.

Сразу после атаки район был блокирован, на место прибыли спецподразделения, контртеррористические группы и дополнительные силы. Территорию прочесали с помощью дронов, металлоискателей и оборудования для обнаружения взрывчатки, чтобы исключить наличие дополнительных угроз. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, известная своими атаками и серьезными нарушениями прав человека. Пакистанские власти заявляют, что уровень безопасности в городе повышен.