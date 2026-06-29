Прямой эфир

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка

29 июня 2026 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле на высокой скорости въехала в городской парк и по пути сбивала прохожих, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка-2

Она остановилась лишь после того, как байк врезался в ограждение. Пострадали 10 человек, в том числе сама мотоциклистка. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Сейчас идет расследование. В полиции пока не намерены квалифицировать ЧП как теракт. По основной версии, женщина не справилась с управлением.

# Аварии в США

Другие новости рубрики

Все новости
США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры
29 июня 2026 11:39

США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры

ВОЗ: в Европе от аномальной жары погибли более 1300 человек
29 июня 2026 11:05

ВОЗ: в Европе от аномальной жары погибли более 1300 человек

Латвия и Украина построят завод по выпуску БПЛА на границе с Беларусью и Россией
29 июня 2026 11:04

Латвия и Украина построят завод по выпуску БПЛА на границе с Беларусью и Россией