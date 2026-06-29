В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле на высокой скорости въехала в городской парк и по пути сбивала прохожих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она остановилась лишь после того, как байк врезался в ограждение. Пострадали 10 человек, в том числе сама мотоциклистка. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Сейчас идет расследование. В полиции пока не намерены квалифицировать ЧП как теракт. По основной версии, женщина не справилась с управлением.