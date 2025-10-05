В чём сила? Об арендном жилье, молодых семьях и развитии регионов поговорили с Михаилом Русым

Жилищная политика Беларуси направлена на создание комфортных и доступных условий для проживания граждан. Она сочетает в себе государственную поддержку развития рыночных механизмов и заботу об устойчивом развитии территорий. Дальнейшее совершенствование позволит решить существующие проблемы и обеспечить достойные условия для всех граждан. О том, как законодательно обеспечивается градостроительная и архитектурная деятельность, поговорили с гостем программы «Сенат», председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Михаилом Русым. Как развиваются города-спутники?

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Мало только построить дом, необходимо еще обеспечить инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники, дороги, транспорт. Как вы оцените развитие городов-спутников? И люди готовы жить не в столице, а в пригородах? Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Да, должна быть создана инфраструктура. Ну, во-первых, там, где они будут жить, должно быть создано все, чтобы дети могли пойти в садик, чтобы дети пошли в школу, чтобы была торговая сеть, чтобы были какие-то развлечения. Дома культуры, чтобы были музыкальные школы. Это все создается в городе-спутнике. Ну и транспортная составляющая. То есть человек из дома и до рабочего места в течение часа добирается. Так аналогично из города-спутника. Это все отрабатывается комплексно, и я скажу, что за этим большое будущее.

Михаил Русый:

Посмотрите, как развивается эффективно Фаниполь. В принципе, проезжаешь – новые дома. Ну и транспортное сообщение. Если до Фаниполя 25 раз электричка идет, на Смолевичи сейчас отрабатывается положение. Главой государства такие вот поручения даны, что вся социальная инфраструктура и транспортная должны соответствовать и обеспечить максимальное удобство для человека. Арендное жилье для молодых семей – вопросы демографии и развития регионов

Виолетта Шаблинская:

А если говорить об арендном жилье, на ваш взгляд, как строительство арендного жилья помогает людям закрепиться на местах? Михаил Русый:

Идут обсуждения, мы поднимаем вопрос демографии. Но вот мое мнение, что арендное жилье мы должны дать молодым семьям. Какая цель? Молодая семья получит жилье, и они будут видеть, что через 10 лет они могут его выкупить. А если ты родил ребенка, то арендная плата уменьшается на определенную сумму. Если второго – еще, если третьего родил, то те субсидии, которые мы даем для многодетной семьи, ты можешь направить на выкуп этого арендного жилья. В итоге государство будет иметь хорошего специалиста, семью, будут дети. А дети – это наше будущее, тот капитал, без которого мы просто не можем обойтись. Сделано очень много. Уже первые подходы есть на пятилетний план на 2026 год. И вот на ВНС этот план будет приниматься. То одно из направлений, которые там есть на пятилетку, это как раз развитие строительства арендного жилья. То есть развитие регионов, развитие арендного жилья. А человек, когда есть жилье, есть работа достойная, есть место, где проводить время, то люди будут в этих регионах селиться. Как в Беларуси решают проблему долгостроев?

Виолетта Шаблинская:

Проблема долгостроев. Насколько она актуальна в масштабах страны и как решается данный вопрос? Михаил Русый:

Борьба ведется самая жесткая. От главы государства многое сделано за вот эти годы. Я вот даже по Минску хочу сказать, что уже долгостроев как таковых нет. Многое было, где принимали довольно жесткие решения, все они приводятся в надлежащее состояние, все они находятся на контроле. Если вот, по-моему, в 2023 году я по Минску могу привести, что был 21 такой долгострой, свели к минимуму, их уже практически нет. Этого не должно быть. Ну вот по Минской области назвали 11 долгостроев, но тоже все должно быть на контроле. А было когда-то более 40. Жесткий подход и требования дают свои результаты. Но я еще раз повторю, это просто бесконтрольность и нераспорядительность там, где принимаются решения, и потом не смотрят.

Михаил Русый:

Если отдали организации, в которой нет ни экскаватора, ни бульдозера, ни строителей, а он начал строить дом, то ясно, что это будет провал. Нет финансовых средств его завершить. Тоже вопрос. Поэтому надо быть очень внимательным и работать в этом деле. Долгостроев не должно быть. Это при чрезвычайной какой-то ситуации они могут быть. А так – только нераспорядительность. «Будет экономика – будет все!» О развитии областей Беларуси