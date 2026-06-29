ВОЗ: в Европе от аномальной жары погибли более 1300 человек

Июнь 2026 года войдет в историю как один из самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений. В ВОЗ сообщили, что Европа является самым быстро нагревающимся регионом. Изменение климата приводит к тому, что волны зноя, которые еще недавно считались «историческими», теперь происходят почти ежегодно. А жилые дома, а также другие здания в Европе при строительстве не были рассчитаны на такие высокие температуры. Особенно тяжелая ситуация складывается во Франции. Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило, что в стране за неполную неделю зафиксировано свыше 1000 смертей от жары.