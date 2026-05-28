Дзержинск готовится встречать областные «Дожинки-2026»

В городе прошел штаб с участием председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко, на котором озвучили дату проведения фестиваля-ярмарки – 19 сентября! Подготовка идет масштабная. В первую очередь обновляют главную площадь города, которая примет всех участников и зрителей основный мероприятий. Гостеприимное пространство станет идеальным местом для чествования аграриев и масштабных ярмарок. Готовность объекта – почти 40%.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

Основные вопросы по обновлению города Дзержинска – это инфраструктурные моменты. Благоустройство в комплексе – наведение порядка на земле, повышение ответственности и частных домовладельцев, и предприятий, организаций не только за свои производственные площадки, но и за все прилегающее. Конечно же, формирование интересных локаций для активного отдыха.

Областные «Дожинки-2026» состоятся 19 сентября в Дзержинске.

Обновленную площадь украсит фонтан и 9 тысяч растений: цветов, кустарников и многолетних трав. Появится новый объект «Музей под открытым небом». Экспонатами станут живописные муралы в честь 880-летия Дзержинска.