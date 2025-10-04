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«На комбайне работаю 16 сезонов» – лучших хлеборобов чествуют в Чашниках

04 октября 2025 14:29
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Руководители районов, хозяйств, механизаторы сегодня – главные герои праздника в Чашниках. Церемония награждения лучших тружеников – без нее не обходятся ни одни «Дажынкі», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На комбайне работаю 16 сезонов» – лучших хлеборобов чествуют в Чашниках-2

Александр Альшаников, старший комбайнер ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:
19 лет я уже за рулем, а помощником я с 13 лет. Сложная уборочная, но раньше было еще сложнее. Приятно, что наградили. А так, это жизнь, это работа. 

«На комбайне работаю 16 сезонов» – лучших хлеборобов чествуют в Чашниках-4

Анатолий Никодимович, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Шарковщинский агротехсервис»:
Трудно, конечно, было добиться таких результатов. На комбайне работаю 16 сезонов, а так, в сельском хозяйстве – с 1999 года. Очень приятно получить такую высокую награду. 

Знаковым событием в праздничный день для хлеборобов Витебской области стало открытие нового предприятия.

В Новолукомле запустили консервный завод по инициативе «Один район – один проект».

# Дожинки

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