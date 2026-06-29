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Латвия и Украина построят завод по выпуску БПЛА на границе с Беларусью и Россией

29 июня 2026 11:04
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Латвия и Украина намерены построить совместное предприятие по производству беспилотников у границы с Беларусью и Россией. Об этом завил премьер-министр балтийской республики Андрис Кулбергс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия и Украина построят завод по выпуску БПЛА на границе с Беларусью и Россией-2

Глава правительства пообещал, что власти сделают все возможное для скорейшего запуска завода в приграничной зоне. Было отмечено, что предприятие необходимо для экономической активности, привлечения инвестиций и создания рабочих мест, а также безопасности жителей. Кроме того, премьер сообщил, что в июле или августе на границе с Беларусью развернут систему защиты от дронов.

Латвия и Украина построят завод по выпуску БПЛА на границе с Беларусью и Россией-4

Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии:
Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе. Это соглашение позволит укрепить потенциал противодроновой обороны Латвии В случае угрозы нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным.

В начале этого месяца премьер-министр Латвии и Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны. По которому Рига будет перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от атак беспилотников. 

# Беларусь-Латвия

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