США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры

США и Иран договорились о прекращении массированных ударов и возобновлении переговоров по ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома. Обе стороны планируют встретиться 30 июня в Катаре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни Тегеран и Вашингтон обменялись взаимными обвинениями в ударах в Персидском заливе, обвиняя друг друга в нарушении временного соглашения, подписанного менее двух недель назад. Согласно договоренностям, Иран обязался обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив, а США – снять блокаду иранских портов.

В прошедшие выходные Соединенные Штаты нанесли удары по Исламской Республике, после того как снаряд попал в грузовое судно. В свою очередь Иран атаковал американские военные базы в регионе. Первоначально переговоры, запланированные на завтра, должны были состояться в Швейцарии и главной темой заявлялась иранская ядерная программа. Однако военные действия в Ормузском проливе вынудили перенести встречу в Доху, сместив акцент на безопасность судоходства на этом стратегически важном водном пути.