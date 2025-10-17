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Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев

17 октября 2025 17:15
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Хоть областные «Дожинки» уже отгремели во всех регионах страны, 17 октября в Беларуси вновь чествуют аграриев. Праздник урожая прошел в Воложинском районе Минской области. И это отраслевые «Дожинки» с приставкой «энерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев-2

Ярко, масштабно, с песнями и танцами свои достижения на ярмарке представили сельхозорганизации из состава объединений Министерства энергетики. Это более десятка предприятий. И каждому есть что показать. 

Например, Гродненская область свой стенд представила в стиле фестиваля национальных культу. А вот энергетики из центрального региона гостей развлекали спортивными играми. Вместо традиционного инвентаря, овощи. Где еще увидишь гольф с картошкой или, например, боулинг с капустой и кукурузой.

Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев-4

Сергей Ткачук, заместитель генерального директора УП «Мингаз»:
Подошли с хорошим результатом. Есть хорошая, весомая прибавка к уровню прошлого года. Ну и в целом филиал сработал с положительной динамикой в части и прибыли. Если мы в том году получили 3 400 тонн зерна, то в этом году – 5 000. То есть это уже весомо, ощущается, что прибавка практически в 2 000. Это позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.

Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев-6

Праздник хлеборобов прошел на территории базы сельхозуправления «Бобровичи». Специализируется предприятие в основном на мясо-молочной продукции. На балансе – три фермы. Масштабы немаленькие, а чтобы продукт стал еще качественнее, здесь запустили цех по производству кормов и линию по переработке рапса.

Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев-8

Юрий Белявский, директор сельскохозяйственного управления «Бобровичи»:
Цех производства кормов позволяет соблюдать рецептуру, которая нужна, без всяких срывов и изменений. Плюс мы перерабатываем то сырье, которое получили сами, что приводит к удешевлению продукции и уменьшает себестоимость затрат на производство продукции молока и говядины.

Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев-10

За достижения лучшие представители агросектора получили награды. К тому же и повод подходящий: скоро хлеборобы страны отметят профессиональный праздник День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беларуси.

# Сельское хозяйство # Дожинки # Предприятия Беларуси

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