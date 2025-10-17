Хвала рукам, что пахнут хлебом! В Беларуси вновь чествуют аграриев

Хоть областные «Дожинки» уже отгремели во всех регионах страны, 17 октября в Беларуси вновь чествуют аграриев. Праздник урожая прошел в Воложинском районе Минской области. И это отраслевые «Дожинки» с приставкой «энерго», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярко, масштабно, с песнями и танцами свои достижения на ярмарке представили сельхозорганизации из состава объединений Министерства энергетики. Это более десятка предприятий. И каждому есть что показать. Например, Гродненская область свой стенд представила в стиле фестиваля национальных культу. А вот энергетики из центрального региона гостей развлекали спортивными играми. Вместо традиционного инвентаря, овощи. Где еще увидишь гольф с картошкой или, например, боулинг с капустой и кукурузой.

Сергей Ткачук, заместитель генерального директора УП «Мингаз»:

Подошли с хорошим результатом. Есть хорошая, весомая прибавка к уровню прошлого года. Ну и в целом филиал сработал с положительной динамикой в части и прибыли. Если мы в том году получили 3 400 тонн зерна, то в этом году – 5 000. То есть это уже весомо, ощущается, что прибавка практически в 2 000. Это позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.

Праздник хлеборобов прошел на территории базы сельхозуправления «Бобровичи». Специализируется предприятие в основном на мясо-молочной продукции. На балансе – три фермы. Масштабы немаленькие, а чтобы продукт стал еще качественнее, здесь запустили цех по производству кормов и линию по переработке рапса.

Юрий Белявский, директор сельскохозяйственного управления «Бобровичи»:

Цех производства кормов позволяет соблюдать рецептуру, которая нужна, без всяких срывов и изменений. Плюс мы перерабатываем то сырье, которое получили сами, что приводит к удешевлению продукции и уменьшает себестоимость затрат на производство продукции молока и говядины.