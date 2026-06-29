Яркие акценты и узнаваемые элементы. В Минске представили фестивальный поезд с символикой «Славянского базара в Витебске». Брендированный состав будет курсировать с 14 по 20 июля между белорусской столицей и городом над Двиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерьеры вагонов оформлены в тематике творческого форума, в дороге пассажиры смогут изучить программу «Славянского базара». Для гостей подготовили эксклюзивный плейлист – хиты разных лет, звучавшие на главной сцене фестиваля, станут музыкальным сопровождением по пути в Витебск. Дорога займет около трех часов – это почти на час меньше привычного графика движения состава.

Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Традиционно этим поездом перевозится от 10 до 11 тысяч пассажиров. Уже сегодня на предварительную продажу продано более 3 тысяч пассажиров. Некоторые даты, там где, конечно же, у нас более активная стадия фестиваля сама, уже населенность составляет порядка 60 %. Но мы эту ситуацию контролируем. Мы понимаем, что спрос есть. И, конечно, мы следим за этими событиями. И своевременно схема поезда будет увеличиваться, корректироваться под наших людей.

Каждый год наблюдается повышенный спрос на билеты в Витебск в дни проведения «Славянского базара». Проездные документы уже в продаже.