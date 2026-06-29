В Минске завершаются работы по разбору поврежденных конструкций на месте пожара по улице Ленина

В Минске завершаются работы по разбору поврежденных конструкций на месте пожара по Ленина 9. 28 июня огонь вспыхнул на чердачном этаже здания. Для тушения было задействовано более 20 единиц техники. Сотрудники МЧС спасли троих пострадавших и эвакуировали пять человек. На место происшествия выезжал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский. Пламя тушили всю ночь. Под утро с огнем удалось справиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас спасатели обследуют перекрытия, чтобы исключить скрытое тление и убедиться в полной безопасности здания. Все коммуникации в доме отключены. На месте дежурят сотрудники милиции, ЖКХ и МЧС. Работает спецтехника. Временно перекрыт участок улицы Карла Маркса от Ленина до Энгельса.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Те, кто нуждался в помощи, они размещены, обеспечены санитарно-гигиеническими средствами, сопровождением врачебным, особенно и работают психологи, не без этого. Самое главное то, что эту работу мы продолжаем, и понятно, что сейчас стоит задача, и она очень сложная, это быстрое, правильное восстановление всего того, что было разрушено при пожаре.

Жильцов пострадавшего дома разместили в общежитии. Им предоставляют всю необходимую помощь. Причины случившегося и масштабы повреждений устанавливают специалисты.