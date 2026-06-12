Деревня Преснаки Копыльского района готовится принять районные «Дожинки»

Главная цель масштабной перезагрузки сферы путешествий – продвижение уникального белорусского тур-продукта не только для зарубежных гостей, но и на внутреннем рынке. Ставка делается в том числе на глубинку, ведь удивить искушенного туриста 12 июня готовы даже самые маленькие населенные пункты страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример – деревня Преснаки Копыльского района. Сейчас здесь готовятся принять районный фестиваль «Дожинки». К празднику тружеников села здесь кардинально меняют инфраструктуру. Строители уже ремонтируют фасад здания администрации местного хозяйства. Прилегающую территорию полностью за-асфальтируют и превратят в современную зону отдыха с уютным парком и детским городком. Большой ремонт затронет и саму деревню: рабочие обновляют жилые дома и капитально восстанавливают дорожное покрытие. Местная инфраструктура получает мощный импульс для развития, чтобы встретить гостей знакового праздника на самом высоком уровне.

Ирина Демидчик, заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия «Преснаки»:

Нам выпала честь в этом году принять у себя в хозяйстве районные «Дожинки». «Дожинки» – это, я бы сказала, такой праздник для работников сельского хозяйства, для тружеников села. Планируем газоны тут разбить, цветники, потому что у нас этого не было, деревня-то небольшая, но планируем это все сделать, чтобы потом этим пользоваться и глаз радовался.

Такое преображение к «Дожинкам» – лучший подарок для сельчан. Комфортная среда и достойные условия жизни в глубинке остаются одним из главных приоритетов государства. А когда малая родина меняется на глазах, это вдохновляет людей оставаться, жить и трудиться на родной земле.