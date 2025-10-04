Народные песни, колоритные костюмы и богатые торговые ряды – в Чашниках отметили «Дожинки»

Еще одной столицей «Дожинок» 4 октября стали Чашники. Президент Беларуси поздравил участников Витебского областного фестиваля-ярмарки с окончанием уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко отметил, что этот традиционный праздник является свидетельством глубокой признательности, а также уважения к тем людям, которые своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны. Погода в 2025 году проверяла Витебщину на прочность: поля во время страды заливали дожди, что осложняло работу техники. Для наращивания темпов уборочной в регион были направлены сводные отряды из трех соседних областей, свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС. «Все вместе вы смогли собрать достойный урожай – каравай области достиг миллиона тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий», – отметил глава государства.

Особые слова признательности Президент адресовал аграриям Витебского и Оршанского районов, которые сумели превысить по намолотам 100-тысячный рубеж. Глава государства пожелал аграриям и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком, но таком важном труде. Руководители районов, хозяйств, механизаторы сегодня – главные герои праздника в Чашниках. Церемония награждения лучших тружеников, которые в такую непростую жатву все-таки смогли до краев наполнить закрома достойным урожаем. Передовиков уборочной определяли в разных номинациях. В этом году в лидерах оказалась Витебская бройлерная птицефабрика. По намолоту зерна это предприятие превзошло результаты 17 районов области.

Александр Альшаников, старший комбайнер ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:

19 лет я уже за рулем, а помощником я с 13 лет. Сложная уборочная… Это еще не сложная. Раньше было еще сложнее. Приятно, что наградили. А так, это жизнь, это работа.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Возможность сказать спасибо людям тяжелого сельского труда. Вот устроить такой праздник. Преобразить очередной город, который стал столицей областных «Дожинок». Когда у праздника есть такой глубокий смысл, когда есть история, когда есть повод собраться, это хорошо, это делает нашу жизнь мирной и показывает всем нашим соседям, что мы ориентированы на мир и на созидание.

К празднику урожая город готовился долго и основательно. Чашники преобразились. Знаковым событием стало открытие нового предприятия. В самом молодом городе Беларуси – Новолукомле – запустили консервный завод. Еще один не менее значимый подарок – расчетно-кассовый центр. Возведен всего за пять месяцев. Как и положено на «Дожинках»: народные песни, колоритные костюмы, богатые торговые ряды. Дегустации – на каждом шагу. Тут и местные умельцы делятся тонкостями своего ремесла: от ткачества до соломоплетения.

– Можно и покушать, поиграть везде, все что угодно. Очень красиво все. – Очень ценим, очень благодарны за труд, за клад в нашу жизнь.

Качество всей сельхозпродукции идеальное, а здесь эти караваи, этот хлеб. Гордость за Беларусь и за белорусский народ.

Кругом красота, благоустроенность, столько ремонтов проведено. Живите, радуйтесь, творите. Я думаю, что наш город будет и дальше процветать и развиваться.