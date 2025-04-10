Пучков о «Евровидении»: за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим переговоры России и США, торговые войны Трампа и поговорим о других интересных международных новостях. В эфире блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:
Не могу не сказать про «Евровидение». То есть, за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог. То есть, я понимаю, что Первый канал, наверное, с этого зарабатывал какие-то деньги. Потому что эти безумные марафоны, какие-то звонки, ночные бдения: «О, наши, не наши!» Там, Господи, живу давно. Я знаю ровно два примера, ровно два из десятилетий истории этого «Евровидения». Номер один – это группа ABBA с песней «Waterloo». Это раз. Вторая была Селин Дион, это которая песню про «Титаник» пела. Больше оттуда никто не вышел. Решите поинтересоваться, когда туда наши съездили, например, Дима Билан там со второго захода победил, если правильно помню. Скажите, после того как Дима победил на «Евровидении», он что, после этого отправился в какие-то мировые гастроли? Может, хотя бы в европейские? Нет.
Дмитрий «Гоблин» Пучков:
А нафига туда ездить-то, расскажите? Если это не дает тебе всемирной славы и не дает тебе заработать, нафига это все надо? А потому что кто-то вот в руководстве телеканала принял решение, и поэтому мы там тремся среди этих гомосеков, разрисованных петухов там и всех остальных. Зачем?! И это под шумок втирается и нам повесточка: посмотрите, свободные люди имеют право! Да? А откуда это все берется, дорогие друзья?
Вот когда вылез Трамп и росчерком пера все это прекратилось, сообщив, что есть всего два пола – мужской и женский. И вдруг все как это как какой-то морок, солнце вышло, и туман рассеялся. То есть это все было специально придумано, да? Это все специально навязывалось, да? Дорогие друзья из Российской Федерации, а вы-то на хрена в этом принимали участие? Расскажите, пожалуйста. За деньги? Нет? По своей воле? Так это еще хуже, чем за деньги. Вы абсолютно безмозглые. Вы либо не соображаете, что вы творите, либо вы творите то, что вам говорят, не понимая, какие это повлечет результаты. Трамп молодец в данном аспекте, безусловно, молодец. Отлично все прекратилось. Просто щелк – и нет ничего. Молодец.