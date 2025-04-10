Пучков о «Евровидении»: за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим переговоры России и США, торговые войны Трампа и поговорим о других интересных международных новостях. В эфире блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

Не могу не сказать про «Евровидение». То есть, за каким бесом мы туда лезли, я никогда понять не мог. То есть, я понимаю, что Первый канал, наверное, с этого зарабатывал какие-то деньги. Потому что эти безумные марафоны, какие-то звонки, ночные бдения: «О, наши, не наши!» Там, Господи, живу давно. Я знаю ровно два примера, ровно два из десятилетий истории этого «Евровидения». Номер один – это группа ABBA с песней «Waterloo». Это раз. Вторая была Селин Дион, это которая песню про «Титаник» пела. Больше оттуда никто не вышел. Решите поинтересоваться, когда туда наши съездили, например, Дима Билан там со второго захода победил, если правильно помню. Скажите, после того как Дима победил на «Евровидении», он что, после этого отправился в какие-то мировые гастроли? Может, хотя бы в европейские? Нет.