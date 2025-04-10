Пучков о рекорде Овечкина: те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

Гражданин Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Это какое-то нечеловеческое абсолютно сочетание физических данных, волевых данных, спортивной подготовки. Человек в 39 лет способен на такие спортивные подвиги! Это выдающийся уникум! Что об этом можно думать любителям спорта? Прекрасные матчи, отличная игра, высочайший интерес и прочее. Что про это должны думать люди в России? Наш человек всех победил. Он лучший на планете Земля. При этом я бы отдельно заметил, что Александр Овечкин, я не припомню, чтобы он какие-то гадости про Российскую Федерацию говорил. Вот не помню я такого и все. Поэтому, скорее всего, он их не говорил. Надо ли соотечественникам гордиться Александром Овечкиным? Что-то как-то это не замечал, что если наш спортсмен какой-то уехал за рубеж, им вдруг все перестали гордиться дружно. Вот я такого не замечал. Знаете, у меня все время ассоциируется, что если некий человек живет в Вологде и оттуда уехал в Москву покорять Москву – все хорошо. Молодец! Наш-то из Вологды, видали, каких успехов добился. А вот если человек уехал в Нью-Йорк, тут все четко поделится. Для одних это герой, для других это предатель. Друзья, так если у нас свобода и можно смело менять страну проживания, как быть-то, друзья? Рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где лучше. Вот там главные хоккейные события происходят. Ну вот люди туда уезжают. Нравится это вам, не нравится, так происходит. Вот ваш соотечественник там всех победил и оказался лучшим. Радуйтесь. Нет. Вместо этого бурление известной субстанции. Я повторюсь, что те, кто выступает против, значит, вы вместе с украинскими нацистами. А для нас Александр Овечкин – Герой. Молодец! Сто раз поздравил. Еще раз поздравляю. Молодец, Александр.