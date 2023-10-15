«Давно пора быть жёстче!» Каким был форум «История для будущего. Россия и Беларусь»?

Форум «История для будущего. Россия и Беларусь» в Минске собрал несколько сотен человек. Это известные государственные и общественные деятели, ученые и журналисты Союзного государства. О чем говорили и к каким выводам пришли? Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знания»:

История – это политика. Я вспоминаю, как больше года назад, когда мы с нашими друзьями, которые находятся в зале, приехали в Луганскую Народную Республику и спросили, что привезти, думая, скажут: медикаменты, еще что-то, амуниция… Сказали: привезите книги. Книги об истории, книги о правде, с тем, чтобы работать людьми, с тем, чтобы рассказывать о нашем видении истории. История – действительно, это политика, но наша историческая политика отличается от того, что мы видим на Западе и, к сожалению, на территории Киевского режима. Там эта политика ненависти. Они ищут в истории то, что нас разъединяет: битвы, сражения, фигуры – мы можем перечислять бесконечно. Мы ищем то, что нас соединяет. Поэтому сильно наше Союзное государство.

Григорий Азаренок, СТВ:

Движ очень крутой, а любой крутой движ не обходится без «Дорогой хурмы», Лариса Ржондовская! Очень рад тебя здесь видеть, Лариса. А это нужно, такое мероприятие? История нам сейчас поможет, в том числе в нашей нынешней борьбе? Лариса Ржондовская, автор TG-канала «Дорогая хурма»:

Во-первых, я тебя тоже очень рада видеть, как всегда. Знаешь, я все время слышу: Союзное государство, Союзное государство из каждого утюга. Я понимаю, что идут какие-то экономические процессы, политические. Но иногда хочется это все равно в какую-то упаковочку собрать. Упаковочку в том числе медийную, историческую. Поэтому мероприятие очень классное. Я считаю, что прям важно собираться, говорить, откуда мы, что мы делаем сейчас и куда мы идем вперед. И важно говорить словами, через рот, открыто, максимально громко и четко. Поэтому да, классно, молодцы!

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мало говорить: я депутат парламента. И я считаю, что мы в Беларуси, тоже в России общаюсь со всеми фракциями Государственной думы, много делается сейчас, но берите и с нас где-то пример, а мы с вас берем. Я не хочу говорить, мол, Беларусь что-то делает, а Россия нет – это неправильно. Но мы решили защищать свою историю на государственном уровне законодательно. Я послушал, правильно говорит коллега мой, там отрицают убийство негров, значит, что это цивилизационный мир – так это их право защищать свою страну. А наше право – мы ввели уголовную ответственность за попытку переписывания нашей истории, в том числе Великой Отечественной войны. У нас это уголовное преступление. И будет жесткое уголовное преступление. Мы возбудили уголовное дело за геноцид белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. Если кто-то этот геноцид будет отрицать – тюрьма. Не надо нам демократии в этой стране. Мы хотим, чтобы они правду увидели. Поэтому если у нас появится человек сегодня, они были три года назад, вот сейчас, после нового законодательства, и скажет: полицаи были хорошие, все неоднозначно – тюрьма. Если кто-то придет сейчас здесь, на эту сцену, или куда, ну, здесь мы сами выкинем отсюда, где-то придет и начнет выступать: бандеровцы хорошие – тюрьма. В Беларуси это тюрьма. Книжек таких не будет здесь – это тюрьма, это экстремистский материал. И почему я про Россию говорю, я иногда переживаю, потому что не будет сильной Беларуси без сильной России. Я сейчас ничем не умоляю белорусскую государственность! Не будет сильного Казахстана без сильной России – это сказка. Не будет сильного Таджикистана. Ни одной сильной страны постсоветского пространства не будет. Не потому что там люди плохие или мозгов не хватает, а прекрасные люди – не дадут, растопчут и уничтожат без России. Всех. Как и Литву уничтожили – нет Литвы, я там вырос, в Клайпеде, нет Литвы сегодня. Это не Литва, это филиал Байдена, а у президента Литвы стоит вместо Иисуса Христа портрет Байдена. Он ему молится каждое утро. Приходит с утра, упал на колени, помолился, пошел работать. Поэтому мы это будем защищать сейчас вот именно так – тюрьма за это. И не надо этого стесняться! А почему про Россию не договорил, иноагентов у вас там ввели, так этого мало, друзья мои. Что значит иноагент? Он продолжает нести свою чушь везде спокойно. А у нас это признается экстремистским материалом. У нас нет иноагентов, у нас есть тюрьма. И до свидания с информационного пространства белорусского.

Дмитрий Пучков «Гоблин», блогер:

Обратите внимание на Запад цивилизованный, как ловко все уродуют, корежут, переиначивают, перетрактовывают. Это инструмент идеологического воздействия. Как там говорят: история – это идеология, повернутая в прошлое. Ну, если с той стороны такие усилия прикладывают, в общем-то, и нам надо ничуть не меньше. Григорий Азаренок:

Мы вот все сегодня сходимся в дискуссиях, каждый по-разному смотрит на каждую историческую личность. Может, как они: институт национальной памяти, для всех методичка и шаг влево, шаг вправо – расстрел? Дмитрий Пучков «Гоблин»:

Так это правильно, расстрелов только не надо. А так это все: не можешь победить – возглавь. Уже давно не работают никакие запреты, никакие ограничения – с появлением интернета все поменялось. Значит, надо организовать некое могучее движение в правильном направлении. Вот и все, ничего хитрого-то нет. Они же ничего нового не придумывают. Инструменты абсолютно те же самые. Да, вот такая вот у нас повестка. Не нравится, то есть ты любишь бандеровцев, да? На нары без разговоров. Законные, так сказать, ограничения. Ненавидишь советскую власть – туда же, на нары. Это наша история, и мы не желаем, чтобы ее лапали грязными своими лапами, паскудными всякая сволочь. Вообще, ничего не нравится – надо уже давно вернуть институт лишения гражданства. Тебе там так нравится – и сиди там вместе с этими поклонниками эсэсовцев и выступай. Как-то, на мой взгляд, давно пора пожестче, уже надоели.

Григорий Азаренок:

Давайте просто сейчас проведем эксперимент. Какая поставлена американцами, Западом задача в отношении Украины? Чтобы они воевали с русскими. Задачи выполнена? Выполнена. Мы можем 200 раз сказать: дебилы, больные, кастрюлеголовые, бандеровцы, что вы несете, во что вы верите, какие нафиг древние укры и так далее? Работает! Идут и воюют. И верят, что москали им жить мешают и так далее. Теперь говорим об истории. Я вот прошу, молодые люди, поднимите руку, кто знает, кто такой Макс Корж? Почти 100 %! Певец Макс Корж, «Жить в кайф» и так далее. Второй вопрос: кто знает, тут какой Василий Захарович Корж? Единицы. Василий Захарович Корж – первый партизан белорусский. Скажите, с точки зрения Беларуси, нашей нации, нашей истории кто для нас важнее: Макс Корж или Василий Захарович Корж? Василий Корж! Здесь студенты гуманитарных вузов, которые должны знать историю, которые должны на ней основываться, которые потом понесут это в школы. Вот и все.

Григорий Азаренок:

Это, можно сказать, Союзное государство в действии. Вы возглавляете одно из мощнейших общесоюзных СМИ сейчас. Здесь, на этом форуме, нашли для себя какие-то новые методы, подходы, решения, которые могли бы мы использовать сейчас в нашем информационном противоборстве? Ольга Шпилевская, директор МТРК «Мир»:

Даже не общесоюзный, смотрите шире. «Мир» – это компания, которая объединяет все страны СНГ. Это страны бывшего Советского Союза. И мы, как никто, видим и чувствуем, насколько информационная повестка всех стран востребована сегодня в каждой стране в отдельности. Мы говорим сейчас не только про союз России и Беларуси, у нас все понятно, у нас идут российские телеканалы. Белорусские не так, как хотелось бы, но в любом случае «Беларусь-24» где-то идет на территории Москвы. А то, что касается СНГ, «Мир» – это единственная компания, которая пробивается и продвигается с этой общей повесткой. И скажу, что несмотря на все какие-то внешние факторы, вы знаете, что на все страны пытаются давить, канал остается интересным и востребованным. Поэтому эту востребованность нужно понять, как еще более правильно использовать.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Чем старше я становлюсь, несмотря на то, что мне 34, тем с большим скепсисом я отношусь ко всеобщему электоральному праву, потому что, на мой взгляд, ни один большой коллектив не способен принять быстро эффективное решение. Если у нашей аудитории сейчас спросить, куда вы все пойдете на обед, и предложить: давайте выберем сами, коллегиально решим, во-первых, все переругаются, потому что все хотят чего-то разного, никто никуда не пойдет; а во-вторых, даже если будет демократически избранные решения: мы идем столовую – за этот вариант проголосовало 40 % аудитории, остальные 60 % аудитории не способны принять демократически избранные решения, начнут саботаж. Потому что я не хочу, я никуда не пойду, я все равно считаю, что так лучше. Я к чему веду: нам всем генетически нужен царь. Человек конкретный, принимающий окончательное и бесповоротное решение, которое не обсуждается и которое ставит точку во всевозможных дискуссиях.