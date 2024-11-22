Дмитрий «Гоблин» Пучков: мы отдаём воспитание своих детей американцам – надо начинать шевелиться!

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

Воспитание патриотизма – в первую очередь это культура. Когда мы смотрим «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие», «На войне как на войне», то дети и граждане видят одно. Вот, кстати, всем этим не любителям Советского Союза – давай посмотрим эти фильмы и услышим, где там рассказывают про товарища Сталина, просто интересно, где там о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии рассказывают? Тоже интересно. Давайте посмотрим. Ничего не найдете, но фильмы-то прекрасные. И когда дети растут на таких фильмах – да, это вырастают правильные дети. А вот когда они смотрят «Девятаева» и «Штрафбат» – вот это вот пассажиры философских самокатов, которые при первой же... Даже признаки угрозы какие-то, никакой угрозы нет, только вот признаки – они бегом на самокат и через Верхний Ларс, до свидания.

Ваша задача стоит в том, чтобы воспитать вот такое поколение на федеральных каналах? Для меня это как-то удивительно. Но тут в целом падение качества наших творцов тоже совершенно очевидно. Они не могут снять ничего хорошего. В чем они хорошо разбираются, нынешние? Первое – употребление наркотических веществ. Второе – беспорядочные половые связи. Вот в этом они эксперты. Вот про это бы и снимали, а про войну, про людей не надо. Зайдите у нас в любой книжный магазин, там комиксами сейчас уставлены целые залы. Уже не шкафчик какой-то, а залы уставлены. Вопрос – там есть комиксы про Василия Ивановича Чапаева, про маршала Жукова? Нет, ничего нет. Зато там есть Бэтмен, Человек-паук и вся остальная эта братва в трусах поверх колготок.

Наших детей воспитывают американцы без затей. Вот недавно тут товарищ Кириенко обратил на это внимание, что из 30 игрушек, по-моему, на передовых позициях по продажам ни одной российской нет. Ну вот, результат вдумчивой политики. Мы отдаем воспитание своих детей американцам. Игрушки американские, мультфильмы американские, фильмы американские. Все американское. А мы чего? Ну, хоть когда-то надо начинать шевелиться, потому что иначе мы хороших детей не вырастим.