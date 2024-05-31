Дмитрий «Гоблин» Пучков: гнусного гегемона в лице США быть не должно. За рога и в стойло!

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька высказывался о скотстве, которое в мире творится. Когда накладывают санкции против летательных аппаратов, против вертолетов, самолетов. Вот сразу вопрос. Вы с какой целью? Чтобы они быстрее сломались, чтобы люди умерли? Чтобы произошла трагедия, катастрофа? Когда накладывают санкции на детские лекарства, например, и некоторые радуются. Это скотство в мире должно закончиться. Нельзя так жить. Потому что это скотство.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

Согласен. Мы вот на примере Ирана это наблюдаем. Если правильно помню, там года с 80-го, когда они Иран начали душить своими санкциями. Именно в этом они выражаются: не будем поставлять лекарства, пусть ваши дети умирают. Ким Чен Ыну мы тоже ничего не дадим. Зашел в порт в Северной Корее, все, мы тебя отовсюду вычеркиваем, больше не имеешь права торговать в США. И прочее, и прочее, и прочее. Другим словом не назовешь. Натуральное скотство. При этом это же такое достаточно хитрое дело. То есть санкции – это только то, что может санкционировать Организация Объединенных Наций, а то, что они делают, это у них называется рестрикцией, то есть ограничение. Мы вот тут введем ограничение. Ну, все это, конечно, очень плохо, но, с другой стороны, мы же при капитализме живем, где все думают о наживе, как в хорошем, так и в плохом смысле. Соответственно, найдутся пути и средства в сопредельных странах. В Киргизии, например, экспорт вырос на 5 тысяч процентов. Естественно, все это идет в Россию. Естественно, мы все это можем обойти. Но вот этого гнусного гегемона в лице Соединенных Штатов... Это именно они все это творят. Расчетливо, осознанно, пусть ваши дети мрут, это вам наказание. Такого гегемона быть не должно. За рога и в стойло. И будешь себя вести так, как людям подобает вести, а не так, как скотам. Надеюсь, ждать осталось недолго.

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