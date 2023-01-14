Азарёнок: Соледар – наш. И соль больше не сіль. И мы будем сыпать вам эту соль на раны

Новости Беларуси. Беглые рассчитывают на послабления для преступников и, как всегда, ошибаются. Григорий Азаренок продолжит тему в своей рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, со старым Новым годом. Его еще называют русским, петровским, юлианским, римским. А потому как наследники державности Третьего Рима мы с радостью провозгласим сегодня здравицу нашему лидеру, а врагов народа предадим очередной анафеме. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Козлы, чего перевозбудились? Стоило приоткрыть дверку для желающих покаяться и вернуться, как котлетная фея тут же заявила о готовности к переговорам.

Курица жалкая, выпей таблетку. Ни с тобой, ни с твоим дырявым кабинетом задних переходов никто не то что разговаривать, в одно поле по известным делам не присядет. Расквакались, разохались, зашевелились, мразоты. Вы что, решили, что возвращаются времена вашего панування, что вы тут сейчас «Симбал.баи» пооткрываете? Дырку вам от бублика, заднеприводные. Всю погань, сторонников госпереворотов и майданов, бчбшную шваль мы будем душить, душить каждый день, душить беспощадно, негодяев, врагов, сволочь эту последнюю. А к осознавшим дурость свою – Президент сказал: сделаем шаг навстречу. Ну а те, кто до сих пор пребывает в дурости, вам тоже пойдут навстречу. ГУБОП пойдет. Рано утречком. Вот так.

Была подписана на разные каналы протестского содержания, в том числе «Рецепты закаток и настоек». Я сходила на флешмоб, который позиционировался в этой группе. Сегодня меня задержали, за что спасибо, Алекс.

Была задержана сотрудниками милиции за то, что состояла в районном чате «Чижовка» и сделала туда репост. Смотрите в видео.

Григорий Азаренок:

Ну как танцы? Весело было? Все экскрементные помоечки постили. Вы все слюни пускали, вам так нравилось. А вот теперь что, не смешно? А, и помоечки ничего не постят? А кому вы теперь нужны, дряни. Только нам. А вот у нас есть друзья. Пучков о Беларуси: «Никаких сомнений нет в том, что вы наш единственный союзник». Читайте здесь.