Столкновения с полицией и массовые задержания прошли в Кишиневе на фоне первого двустороннего саммита Молдовы и ЕС. У места проведения встречи собрались толпы людей, несогласных с насильным насаждением проевропейского курса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие выступали против вмешательства ЕС во внутренние дела республики и милитаризации страны. С плакатами и лозунгами демонстранты подошли к зданию резиденции президента, однако здесь их встретили правоохранители. Силовики хватали и избивали манифестантов. С особой жестокостью расправлялись с молодежью. Физическую силу применили даже в отношении человека с инвалидностью. После этого, оппозиция в лице экс-президента Игоря Додона и Партии социалистов забила тревогу, обвиняя ЕС в нарушении нейтралитета страны. Он также заявил, что в республике активно собирают подписи под декларацией о суверенной политике Молдовы в XXI веке.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов (Молдова):

У меня нет никакого доверия ни к нынешнему руководству ЕС, которое проводит кампанию в поддержку лично Майи Санду, ни к Европейскому союзу в целом. Они превращаются в военный блок и хотят использовать Молдову как плацдарм против своих восточных геополитических оппонентов. Молдова сможет противостоять этому.

Отметим, саммит, прошедший накануне при участи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не принес весомых результатов. Вместо старта переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, Брюссель ограничился дежурными фразами об открытых дверях. Стоит отметить, что Молдова сейчас готовится к парламентским выборам. Они стартуют 14 июля. И по мнению аналитиков, правящей партии Майи Санду не помешала бы поддержка ЕС, ведь согласно опросам она стремительно теряет доверие.