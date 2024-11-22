Пучков: «Одних от власти отодвигают, другим – помогают». Кто и как пытается уничтожить государственность стран?

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер:

С моей точки зрения, вся эта придурочная чехарда рассчитана ровно на одно – на уничтожение государственности. Когда идет вот такая чехарда, а это ничем другим не назовешь, одних от власти отодвигают, а других к этой самой власти пододвигают. А кто это делает? Хотелось бы узнать. Уж не Соединенные Штаты ли? Одним помогают, а других оттирают. Вот теперь это видно на примере Грузии, Молдавии, Украины. Видно же невооруженным взглядом, что там торчат волосатые уши Дяди Сэма. Так а зачем это надо? Это действительно несет какую-то пользу государству? Это как-то повышает наш уровень жизни? Оказывается, все это ложь. Оказывается, это неправда. Чего вы мне долдоните про какую-то демократию, если мне детей нечем кормить? И если вдруг появился человек, который может наладить государственное управление, какого беса его надо от этого отгонять? Я что-то еще ни разу не видел, чтобы у власти внезапно организовался какой-то условный Пиночет, который бы вцепился в нее. Страна в полном дауне, люди последнюю корку догрызают в темном углу, а этот от власти никак не уходит. Что-то я такого не видел. А вот видел другое. Вот если какой-нибудь крайне способный управленец, крайне талантливый (это же талант особый, управление людьми, государством и всякое такое), то почему его надо отгонять от руля? А вы твердо уверены, что у вас другой, которого вы выберете, он такой же талантливый? Я как-то не сильно уверен.