«Купальскае дрэва жыцця» – регионы Беларуси и России представили свое богатейшее культурное наследие

Фестиваль, ставший визитной карточкой Беларуси и отражением самобытности нашего народа. Тысячи гостей съехались на республиканский праздник «Купалье». Уже в 16-й раз друзей на берегу Днепра собрала Александрия. Немало времени потребуется, чтобы обойти и увидеть все достопримечательности выросшего здесь «праздничного города». Торговые ряды, подворья, мастер-классы, интерактивные зоны растянулись на площади 10 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом сердце торжества, символизируя единение культур, возвышается «Купальскае дрэва жыцця». Это пространство, где регионы Беларуси и России представляют свое богатейшее культурное наследие, народные традиции и мастерство ремесленников. В 2025 году участие принимает рекордное число российских регионов – порядка 30. Особый интерес – к дебютантам фестиваля. Например, впервые свою уникальную культуру и самобытность представляет Башкортостан.

Ирек Ахмадеев, заведующий этноцентром «Урал» Республиканского центра народного творчества (Россия):

Привезли реконструкцию национальных костюмов, также работу из войлока. У нас очень богатая республика, хочется показать много. Первый раз мы сегодня, по обмену опытом, конечно же, в первую очередь. Огромное спасибо белорусскому народу, очень так хорошо встретили, действительно, мы такое еще не видели. И в следующий раз, конечно, мы еще больше привезем.

Татьяна Масленникова, художник творческой лаборатории предприятия «Хохломская роспись» (Россия):

Мы приехали из Нижегородской области, город Семенов. У нас большое предприятие «Хохломская роспись». Мы привезли свою продукцию. Солоночки, чашечки, знаменитая наша русская ложка расписная. Наши народы объединяет не только взаимосвязь культур, но и общая память. Одна из ключевых тем праздника в этом году – 80-летие Великой Победы. Гостей привлекает тематически оформленная локация с разнообразными экспонатами и интерактивными элементами. Здесь можно познакомиться с бытом военного времени, узнать о героической истории каждого белорусского региона, и даже подписать традиционный солдатский треугольник.