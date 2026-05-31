Байкеры устроили праздник для воспитанников Улуковской школы-интерната
Вместо привычной трассы – дорога к тем, кто особенно ждет внимания. В Гомельской области байкеры устроили большой праздник для воспитанников Улуковской школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На празднике дружбы, заботы и искренних улыбок побывала Анна Корольчук.
Этого дня в Улуковской школе-интернате ждали с нетерпением – во дворе – рев мотоциклов. В гости к ребятам приехали минские байкеры. Шумную колонну дети встречают восторженными криками.
Суровые мотоциклисты не скрывают улыбок – с удовольствием рассказывают малышам о технике, сажают за руль и дают посигналить. Сейчас здесь живут и учатся 166 ребят с особенностями психофизического развития, и почти половина из них – сироты. Жизнь с самого начала устроила им серьезную проверку на прочность. Но вопреки всем трудностям, дети остаются открытыми и любознательными. В их сердцах нет места унынию, особенно когда на пороге появляются долгожданные гости.
Наталья Прудникова, директор Улуковской специальной школы-интерната:
Главный подарок для детей – это общение. Конечно, они их ждут целый год. Дети буквально уже не хотят даже спать. Ждут их.
Эта дружба проверена временем – клуб уже 9 лет опекает учреждение. Байкеры помогают с ремонтом помещений, закупают мебель и нужное оборудование. В этот раз благодаря им у ребят появилась современная спортивная площадка с уличными тренажерами. Но главным сюрпризом стала поездка в парк аттракционов: ворваться в лето взрослые и дети решили активно, чтобы эмоций хватило на целый год вперед.
Они приезжают не первый раз, они наши друзья.
Они привозят подарки, конфеты привозят.
На крутых виражах каруселей – настоящий полет над городом, от которого захватывает дух. Но детям не страшно, ведь рядом те, на кого можно положиться. Мотобратья признаются: такое общение доставляет им массу удовольствия. Это то, за чем они мчат сюда из года в год, преодолевая по 300 километров.
Максим Шумилов, участник мотоклуба H.O.G. Minsk Chapter Belarus:
Мы должны нести ответственность за детей. И, естественно, когда ты видишь улыбки, эти эмоции детей, ты просто таешь. Вроде как бы и брутальный байкер, а таешь очень быстро, как мороженое. Они к нам тянутся и, откровенно говоря, относятся как к родителям.
Подробности в видео.