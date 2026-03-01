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Медведев заявил, что удары по Ирану не сломят стойкость его граждан

01 марта 2026 17:05
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Медведев заявил, что удары по Ирану не сломят стойкость его граждан-0

Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отправил телеграмму соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи в ходе ударов, нанесенных США и Израилем. Об этом пишет РИА Новости.

Зампред Совбеза РФ осудил атаку, назвав ее вероломной, и выразил уверенность в стойкости иранского народа.

Обстрел США и Израиля по Иране привел к гибели мирных жителей и разрушениям, что вынудило Тегеран нанести ответные удары по израильским и американским военным объектам.

Эскалация конфликта произошла на фоне недавних переговоров по ядерной программе в Женеве.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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