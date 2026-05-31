В Нью-Джерси продолжаются жестокие столкновения у центра содержания мигрантов

Город Ньюарк в штате Нью-Джерси вновь стал центром уличного противостояния. Поводом стала жесткая антимиграционная линия Белого дома. У дверей центра для содержания мигрантов собрались сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют нормальных условий для задержанных. Как говорят участники протестов, люди там живут в нечеловеческих условиях. Некоторые даже отказываются от еды. Адвокаты подтверждают эти факты. На протесты власти ответили силой. Полицейские жестко оттеснили манифестантов, территорию обнесли барьерами, а в ход пошел слезоточивый газ.

Активисты уверены, что люди бегут в Америку не совершать преступления, а искать лучшую долю. Мигранты хотят справедливого суда и чтобы их перестали хватать на улицах из‑за цвета кожи или языка. В Министерстве внутренней безопасности США все эти обвинения отвергают. До этого похожие волнения уже сотрясали Лас-Вегас.