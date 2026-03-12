Медведев: реальность начнут замещать персонализированными цифровыми нарративами

В ближайшие десятилетия реальность начнут замещать персонализированные цифровые нарративы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева для журнала «Эксперт».

По его мнению, постправда станет не менее значимой, чем объективная истина, а наблюдаемые процессы – лишь верхушка айсберга.

Политик провел параллель с изобретением книгопечатания Гутенбергом, назвав алгоритмы соцсетей «печатными станками нового поколения». Однако, в отличие от типографии, которая расширяла доступ к знанию, современные алгоритмы, по словам Медведева, навязывают мир симулякров.

В нем «лайк» важнее истины, а отражение реальности – первичнее самой реальности.

Фото: kremlin.ru