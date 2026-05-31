Православные и католики Беларуси празднуют День Святой Троицы

Один из главных христианских праздников. Верующие празднуют День Святой Троицы. В 2026 году православное и католическое торжества совпали по календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть праздника – в прославлении Бога Отца, Сына и Святого Духа. Согласно Новому Завету, на 50-й день после Воскресения Христова на Его учеников сошел Святой Дух. Апостолы получили дар понимать языки всех народов мира, чтобы нести слово Божие по всему земному шару.

Православная церковь отмечает День Святой Троицы в 50-й день после Пасхи, поэтому праздник еще именуют Пятидесятницей. В православии Троица – один из величайших двунадесятых переходящих праздников. Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе сегодня возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин.

В белорусских костелах и церквях сегодня, 31 мая, многолюдно. По традиции, прихожане приносят на освящение букеты из летних трав, а священнослужители совершают литургии в праздничном облачении зеленого цвета.