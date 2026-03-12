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Медведев указал на риски создания нового биооружия из-за развития биотехнологий

12 марта 2026 08:39
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Медведев указал на риски создания нового биооружия из-за развития биотехнологий-0

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» предупредил о растущей угрозе биологического оружия в связи с развитием синтетической биологии, редактирования генома и сборки вирусов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, риски многократно возрастают, особенно в контексте возможного попадания такого оружия в руки террористов.

Он провел параллель с идеей французского философа Жана Бодрийяра о «совершенном преступлении». Медведев считает, что пандемия, «выпущенная из пробирки», могла бы стать именно таким преступлением против человечества. Найти виновника будет крайне сложно – он останется скрытым за коммерческими секретами и в глобальной сети биолабораторий.

Фото: kremiln.ru

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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