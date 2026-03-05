Прямой эфир

«Война – это мир». Медведев заявил, что НАТО действуют по роману Оруэлла

05 марта 2026 12:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Война – это мир». Медведев заявил, что НАТО действуют по роману Оруэлла-0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал позицию НАТО по военной операции США против Ирана, процитировав роман Джорджа Оруэлла «1984». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, обсуждение альянсом помощи Вашингтону иллюстрирует известный афоризм антиутопии: «Война – это мир!»

В оригинальном произведении фраза «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» является примером двоемыслия – идеологии, при которой понятия подменяются для оправдания постоянных конфликтов и усиления контроля.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
У НАТО «поехала крыша» – Медведев
05 марта 2026 11:58

У НАТО «поехала крыша» – Медведев

Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе
05 марта 2026 10:57

Филиппо призвал Францию снять санкции с РФ после слов Путина о газе

США будут проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
05 марта 2026 10:51

США будут проводить операцию против Ирана минимум 100 дней