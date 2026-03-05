«Война – это мир». Медведев заявил, что НАТО действуют по роману Оруэлла

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал позицию НАТО по военной операции США против Ирана, процитировав роман Джорджа Оруэлла «1984». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, обсуждение альянсом помощи Вашингтону иллюстрирует известный афоризм антиутопии: «Война – это мир!»

В оригинальном произведении фраза «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» является примером двоемыслия – идеологии, при которой понятия подменяются для оправдания постоянных конфликтов и усиления контроля.

Фото: kremlin.ru