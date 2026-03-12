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Медведев: Америка с помощью сети лабораторий может управлять эпидемиями

12 марта 2026 08:54
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Медведев: Америка с помощью сети лабораторий может управлять эпидемиями-0

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» заявил, что Соединенные Штаты смогли контролировать распространение эпидемий благодаря сети военных биологических лабораторий за рубежом. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, инфраструктура, созданная при участии Пентагона, включает в себя около 400 объектов класса BSL на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на постсоветском пространстве.

Медведев считает, что, используя другие страны в качестве испытательных полигонов, Соединенные Штаты изучают генетические факторы и влияние болезней на людей. Он признал, что использование новых патогенов на зарубежных границах может привести к созданию очагов опасных заболеваний, замаскированных под природные вспышки, что напоминает сценарий из телесериала The Last of Us.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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