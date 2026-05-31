Накануне Дня защиты детей в Витебске прошел «Зеленый марафон»

Спорт, который объединяет поколения и помогает планете. Витебск накануне впервые принял «Зеленый марафон», организованный одним из крупных банков. Масштабный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, привлечение внимания к экологии и поддержку благотворительных инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли около 1800 участников. Программа включала три дистанции: два детских забега на 420 метров для разных возрастов и основной взрослый старт на 4 километра и 200 метров. Путь пролегал по исторической части города, предоставляя возможность бегунам насладиться видом на витебские достопримечательности.

Спорт – это все-таки какое-то движение, жизнь. Без него никуда. Поэтому ребенку, чтобы с детства бегал, занимался и развивался.

Три раза в день тренировочки. 20-го числа будет чемпионат республики среди ветеранов. 30 лет стоят мои рекорды, никто не может побить.

Мы всей семьей большой: брат, сестра. Мы ездим по всей стране, участвуем в забегах. И, конечно же, мы возим детей и прививаем их любовь к бегу, к спорту. Помимо беговых трасс, для горожан подготовили интерактивные зоны и развлекательную программу с живой музыкой. Марафон приурочили к Международному дню защиты детей. В Беларуси этот масштабный спортивный проект проходит уже в 9-й раз. Главной особенностью праздника в Витебске стало рекордное количество юных атлетов – на старт вышли 350 детей.

Иван Литвинович, олимпийский чемпион в прыжках на батуте:

Конечно, это важно для здоровья в первую очередь, для детей это в первую очередь, а для взрослых – это поддержание своего физического состояния и здорового духа.