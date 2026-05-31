Президент Беларуси назвал заявления Зеленского «трепом» и ответил на угрозы Киева

Беларусь выступает за стабильность в Евразийском экономическом союзе и взвешенный подход к интеграционным процессам. Продолжаем анализировать заявления нашего Президента в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается Украины, судьбу которой рискует повторить Армения, то Александра Лукашенко в очередной раз попросили прокомментировать резкие заявления руководства соседней нам страны. Президент Беларуси считает эти угрозы ничем иным, как «трепом».

По итогам последнего заседания в Астане, лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли совместное заявление по позиции Армении. Призвали Ереван как можно скорее провести Референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. А на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета доложат о возможных последствиях для Армении от приостановки членства в Союзе. Александр Лукашенко акцентирует – прежде чем делать такой шаг, армянскому народу надо очень серьезно подумать.

Какие-то очень агрессивные заявления следуют от киевского режима в адрес Беларуси. Уже каких-то 500 целей они там определили на территории Беларуси. Это что вообще такое? К чему они готовятся?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Павел, они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое.

Второе: вы знаете, болтовня Президента, пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но это «треп» какой-то. И позиции военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта – граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет.

Третье: он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны – вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за войны? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим. Это – треп.

Президент Беларуси неоднократно подчеркивал – наша страна настроена исключительно миролюбиво, но в случае агрессии в наш адрес – должна быть готовой дать ответ.