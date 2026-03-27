Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко ответил главе европейской дипломатии Кайе Каллас, заявив, что Донбасс исторически связан с Россией, и напомнив о прошлом Эстонии. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев отверг идею о новой мобилизации в России

Поводом стало ее обеспокоенное заявление о давлении США на Киев в вопросе территориальных уступок.

«Лабораторная крыса Каллас, ее лицо не отмечено признаками интеллекта... Донбасс... исторически принадлежал России и никому другому. Жаль, что она такая глупая в 50 лет. Вообще-то Эстония (о ужас!) тоже была частью России», – написал Медведев в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил сложность переговоров с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта.

Фото: kremlin.ru