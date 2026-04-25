Медведев предлагает ввести ответные сборы на экспорт в Евросоюз

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предлагает симметричный ответит на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала о необходимости ввести дополнительные пошлины на товары из РФ – введение новых сборов на российский экспорт в ЕС, пишет РИА Новости.

Медведев отметил, что предложение премьера «мировой супердержавы Эстонии» касаемо товаров из РФ с целью дополнительного финансирования «восстановления» Украины должно встретить соответствующий ответ. При введении новых сборов на российский экспорт в страны Евросоюза, включая удобрения, появится возможность финансово поддержать российский ВПК, указал политик.

Эстония призывает Евросоюз обложить налогом российские товары

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