Прямой эфир

Медведев предлагает ввести ответные сборы на экспорт в Евросоюз

25 апреля 2026 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Медведев предлагает ввести ответные сборы на экспорт в Евросоюз-0

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предлагает симметричный ответит на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала о необходимости ввести дополнительные пошлины на товары из РФ – введение новых сборов на российский экспорт в ЕС, пишет РИА Новости.

Медведев отметил, что предложение премьера «мировой супердержавы Эстонии» касаемо товаров из РФ с целью дополнительного финансирования «восстановления» Украины должно встретить соответствующий ответ. При введении новых сборов на российский экспорт в страны Евросоюза, включая удобрения, появится возможность финансово поддержать российский ВПК, указал политик.

Эстония призывает Евросоюз обложить налогом российские товары

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
Эстония призывает Евросоюз обложить налогом российские товары
25 апреля 2026 11:03

Эстония призывает Евросоюз обложить налогом российские товары

Европейский авиарегулятор готовит рекомендации по замене привычного топлива
25 апреля 2026 10:44

Европейский авиарегулятор готовит рекомендации по замене привычного топлива

В США вернули смертную казнь на федеральном уровне
25 апреля 2026 10:43

В США вернули смертную казнь на федеральном уровне