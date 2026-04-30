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Медведев: ядерный удар возможен во время мировых конфилктов

30 апреля 2026 11:49
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Медведев: ядерный удар возможен во время мировых конфилктов-0

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев заявил, что риск ядерного апокалипсиса реален, несмотря на критику его жесткой риторики. Об этом пишет ТАСС.

«К сожалению, он (ядерный удар – прим.) реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчета, тот фантазер или дурачок», – сказал Медведев.

По его словам, недооценка такой угрозы – заблуждение, однако он подчеркнул, что подобного развития событий хотелось бы избежать.

Данную заявление прозвучало в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Фото: kremlin.ru

# Дмитрий Медведев # Международная политика

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