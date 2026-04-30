Медведев: ядерный удар возможен во время мировых конфилктов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев заявил, что риск ядерного апокалипсиса реален, несмотря на критику его жесткой риторики. Об этом пишет ТАСС.

«К сожалению, он (ядерный удар – прим.) реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчета, тот фантазер или дурачок», – сказал Медведев.

По его словам, недооценка такой угрозы – заблуждение, однако он подчеркнул, что подобного развития событий хотелось бы избежать.

Данную заявление прозвучало в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Фото: kremlin.ru