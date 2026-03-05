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У НАТО «поехала крыша» – Медведев

05 марта 2026 11:58
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У НАТО «поехала крыша» – Медведев-0

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал действия НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«У НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке», – написал он в своем аккаунте Max.

В связи с этим Медведев иронично предложил выдвинуть лидера Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за развязывание нового конфликта.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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