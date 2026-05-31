Более 400 фанатов задержали по всей Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Машины в огне, витрины вдребезги, полиция под обстрелом петард. Так во Франции футбольные фанаты «Пари Сен-Жермен» отметили второй подряд титул клуба в финале Лиги чемпионов. Главный европейский матч впервые в истории принимала Венгрия. На родине победителей столкновения между болельщиками и полицией привели к массовым задержанием. Более 400 человек оказались за решеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сдержать беспорядки, которые нарушили работу автобусного, железнодорожного и пригородного сообщения в Париже, были задействованы 22 тысячи сотрудников правоохранительных органов. При этом только на Елисейских полях собралось около 20 тысяч фанатов. В результате столкновений с ними, были ранены семь полицейских, у одного из них серьезные травмы.

Для разгона толпы был применен слезоточивый газ. Среди болельщиков, по данным полиции, пострадали две девушки: одну госпитализировали после падения в Сену, а вторую – с ножевым ранением. Часть фанатов перекрыли парижскую кольцевую дорогу, временно парализовав движение по ней, что привело к аварии, из-за которой водитель скутера и его пассажир получили тяжелые травмы.