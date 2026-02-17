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Новости по тегу #Дмитрий Колтунов

Баскетбольный клуб «Минск» обыграл «Астану» в выездном матче Единой молодежной лиги
17 февраля 2026 20:33

Баскетбольный клуб «Минск» обыграл «Астану» в выездном матче Единой молодежной лиги

«МИНСК» уступил «Уралмашу» в матче Единой молодёжной лиги
13 января 2026 20:05

«МИНСК» уступил «Уралмашу» в матче Единой молодёжной лиги

Баскетболисты «МИНСКА» потерпели поражение в матче Единой молодёжной лиги
08 декабря 2025 20:13

Баскетболисты «МИНСКА» потерпели поражение в матче Единой молодёжной лиги

Баскетболисты «Минска-М» в Единой молодёжной лиге не справилась с «ЦСКА-Юниором»
28 марта 2025 20:44

Баскетболисты «Минска-М» в Единой молодёжной лиге не справилась с «ЦСКА-Юниором»

Баскетболисты «Минска» уступили «Самаре» – домашняя серия началась с поражения
24 декабря 2024 20:12

Баскетболисты «Минска» уступили «Самаре» – домашняя серия началась с поражения

Молодёжный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора»
30 октября 2024 17:43

Молодёжный состав баскетбольного клуба «Минск» потерпел поражение в поединке против «Юниора»

В Минске сыграли заключительные матчи в открытом чемпионате страны по баскетболу 3x3
17 июля 2023 15:06

В Минске сыграли заключительные матчи в открытом чемпионате страны по баскетболу 3x3

Белорусские баскетболисты проиграли два поединка в Санкт-Петербурге и выбыли из турнира
29 марта 2023 19:03

Белорусские баскетболисты проиграли два поединка в Санкт-Петербурге и выбыли из турнира

«Праздник баскетбола начался». Первый этап Национальной лиги 3x3 стартовал в Минске
18 июня 2022 19:31

«Праздник баскетбола начался». Первый этап Национальной лиги 3x3 стартовал в Минске

Главный тренер «Цмокi-Мiнск» о победе над «Гродно-93»: мы играем дома, нам было легче
05 апреля 2022 19:48

Главный тренер «Цмокi-Мiнск» о победе над «Гродно-93»: мы играем дома, нам было легче

«Со скрипом двигались в нападении». Что сказал главный тренер об игре «Цмоки-Минск» с «Гомельскими рысями»?
09 октября 2021 19:14

«Со скрипом двигались в нападении». Что сказал главный тренер об игре «Цмоки-Минск» с «Гомельскими рысями»?

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»
04 августа 2020 14:38

Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу 3х3: «Все ребята уже готовятся выступать за клубы свои»