Новости по тегу #Дмитрий Колтунов

Финальный счет – 69:50 в пользу Минска. Следующий раз клубы померяются силами 18 февраля.
На данный момент наш клуб располагается на 9-й позиции в табеле о рангах, парни из Екатеринбурга на 8-й. Следующие игры белорусы проведут 16 и 17 января против «Пармы».
В Санкт-Петербурге подопечные Дмитрия Колтунова встречались с «Зенитом».
В субботу состоится ответный поединок.
24 декабря команда Дмитрия Колтунова принимала сверстников из «Самары». Гости с первых минут контролировали ход матча и вырвались вперед.
Противостояние прошло в Москве. Соперники с самого начала дуэли завладели инициативой и к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество.
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