«Со скрипом двигались в нападении». Что сказал главный тренер об игре «Цмоки-Минск» с «Гомельскими рысями»?

Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последнем противостоянии дня молодежная команда «Цмоки-Минск» на домашней площадке разгромила «Гомельских рысей».
Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последнем противостоянии дня молодежная команда «Цмоки-Минск» на домашней площадке разгромила «Гомельских рысей».
Хозяева, которые доминировали все время, не давали своим соперникам даже малейшего шанса отыграться. Юные «драконы» хорошо смотрелись и в защите, и в нападении, что и отразилось на табло. Финальный счет – 97:62 в пользу минчан. Особенно у «Цмоков» отличился Иван Терехов, заработавший для своей команды 27 очков.
Дмитрий Колтунов, главный тренер БК «Цмоки-Минск» (молодежь):
Сегодня я доволен, результат сами видели – большая достаточно разница. Не все в начале получалось у нас, со скрипом двигались в нападении, но потом вкатились в игру и начали забивать, и показали хорошую игру. Ближайшее будущее – это игры чемпионата Беларуси и прогресс молодых игроков. Чтобы набирались опыта в игре и росли.
10 октября в борьбу вступит уже взрослый состав «драконов», правда, в другом турнире. В Единой лиге ВТБ минчане сразятся с российской «Пармой».