Баскетболисты «Минска-М» в Единой молодёжной лиге не справилась с «ЦСКА-Юниором»

В гости к дружине Дмитрия Колтунова пожаловал именитый «ЦСКА-Юниор». В турнирной таблице белорусы располагаются на седьмой позиции, что гарантирует место в плей-офф турнира. ЦСКА занимает вторую строчку. Тем не менее наши парни оказали достойное сопротивление. Победитель определился только в овертайме. В решающей пятиминутке было достаточно фолов, как со стороны наших ребят, так и гостей, тренеры брали тайм-ауты, но эмоциональный драйв перебить так и не смогли. В результате хозяева уступили – 80:83.

Дмитрий Колтунов, главный тренер БК «Минск-М»:

Ребята старались, и я благодарен им за это. Проявили характер, молодцы. Немножко не хватило нам опыта. Возможно, где-то эмоции, шел перелив через край, поэтому где-то не смогли полностью выполнить то, что хотелось бы. Сегодняшняя игра показала, как и предыдущая игра с «Зенитом», что мы можем играть с командами из верхней части турнирной таблицы. Где-то не хватает нам немножко сил, опыта. Завтра в ответной игре максимально проявить характер, чтобы была игра, похожая на сегодняшнюю. Ну а оставшиеся четыре игры выездных надо выиграть.

В субботу состоится ответный поединок, а после «Минск» отправится в российский вояж, где проведет последние четыре матча перед раундом на выбывание.