Белорусские баскетболисты проиграли два поединка в Санкт-Петербурге и выбыли из турнира

Сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге стартовал первый тур пятого сезона Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Участие в нем принимает и национальная команда Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стадии группового этапа дружина Дмитрия Колтунова провела два поединка. В первом матче наши парни проиграли дружине МБА – 20:22. Вторая встреча также завершилась поражением белоруской команды. Со счетом 16:21 наши баскетболисты уступили «Руне». Таким образом, сборная Беларуси не сможет принять участие в плей-офф и покидает турнир.