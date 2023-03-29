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Белорусские баскетболисты проиграли два поединка в Санкт-Петербурге и выбыли из турнира

29 марта 2023 19:03
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Сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге стартовал первый тур пятого сезона Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Участие в нем принимает и национальная команда Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские баскетболисты проиграли два поединка в Санкт-Петербурге и выбыли из турнира-1

На стадии группового этапа дружина Дмитрия Колтунова провела два поединка. В первом матче наши парни проиграли дружине МБА – 20:22. Вторая встреча также завершилась поражением белоруской команды. Со счетом 16:21 наши баскетболисты уступили «Руне». Таким образом, сборная Беларуси не сможет принять участие в плей-офф и покидает турнир.

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# Баскетбол # Дмитрий Колтунов # Фотофакт

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