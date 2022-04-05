Главный тренер «Цмокi-Мiнск» о победе над «Гродно-93»: мы играем дома, нам было легче

«Импульс-БГУИР» нанес поражение РЦОП-СДЮШОР – 74:61 и выиграл серию до двух побед со счетом 2:0. Судьба последней путевки решится в противостоянии молодежных дружин «Цмокi» и «Гродно-93». 5 апреля в первом матче минчане одержали победу над гродненской командой со счетом 97:52 и повели в серии 1:0. 6 апреля пройдет второй поединок.

Дмитрий Колтунов, главный тренер «Цмокi-Мiнск» (М):

Мы владели преимуществом по ходу всей игры, проверили определенные тактические свои наработки, плюс дал возможность сегодня поиграть ребятам, которые меньше играли по ходу сезона. Люди приехали, играли «с колес», всегда очень тяжело играть «с колес», поэтому соперник завтра будет показывать достаточно сильный баскетбол и совершенно другого качества. Поэтому просто сегодня, так как мы играем дома, нам было легче чуть-чуть.