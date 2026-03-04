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Турция предупреждает о возможном ответе после падения ракеты на территории страны

04 марта 2026 13:45
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Турция предупреждает о возможном ответе после падения ракеты на территории страны-0

Администрация президента Турции ввиду факта падения ракеты на территории государства предупредила, что республика готова ответить на любую атаку, пишет РИА Новости.

В заявлении сказано, что ведомства Турции контролировали развитие событий и действовали скоординированно. И любые действия враждебного характера повлекут за собой ответ со стороны Анкары, обусловленный международным правом. Также, как указывается, будут проведены консультации с НАТО и союзными странами.

Анкара призывает все государства воздержаться от действий, приводящих к усилению напряженности и способствующих расширению конфликта в регионе.

Над Турцией уничтожена баллистическая ракета

Фото: pixabay

# Международная политика

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